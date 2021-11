Pallavolo Under 16, la Robur batte il Volley Team Lunigiana e vola in testa al campionato

C’è una squadra nel nostro comprensorio che a suon di vittorie sta’ facendo molto bene nel campionato di pallavolo categoria Under 16: le ragazze della Robur, allenate dell’esperto coach Mirko Morchi, che questa mattina hanno battuto con un bel 3-0 le pari età della Volley Team Lunigiana, seconde in classifica.

Le atlete della nota società massese, con il quarto successo consecutivo per 3-0 si innalzano sul gradino più alto della classifica e sembrano intenzionate a non mollare il primato ampiamente meritato. In attacco la squadra dispone di 4 ragazze molto promettenti dal nome di Sara Tazzini, Lucrezia Tornaboni, Eva Piccini e Giulia Seni. Tanta qualità anche in difesa e in palleggio con Alessia Pucci, Gaia Ambrosini, Maria Gallina, Lucia Bigarani, Viola Spediacci, Margherita Zollini, Vittoria Cocconelli, Elisa Galloni, Matilde Camera e Margherita Zollini.