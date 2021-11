Pontremolese, esonerato Grassi

PONTREMOLI – La Pontremolese ha esonerato mister Gianluca Grassi. Lo ha comunicato il club stesso attraverso una nota che riportiamo di seguito.

La società Gsd Pontremolese 1919 comunica di avere sollevato Gianluca Grassi dall’incarico di allenatore della Prima squadra. A Grassi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto con impegno e serietà e i migliori auguri per il proseguo della carriera professionale.

La squadra, dopo un’ottima partenza con sei punti in due gare, è incappata in tre sconfitte nelle ultime tre settimane. Di qui probabilmente la decisione della società azzurra che adesso è al lavoro per trovare un sostituto.