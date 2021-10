Di Natale: «Modena altro scoglio, ma la squadra è in forma». Tesser: «Servirà una partita di qualità»

CARRARA – In vista del match odierno allo stadio Alberto Braglia (ore 14:30) tra Modena e Carrarese, valevole per la dodicesima giornata di campionato serie C girone B, queste le dichiarazioni pre-gara dei due allenatori:

Qui Carrarese, mister Di Natale: “La gara contro la Virtus Entella ha lasciato buoni segnali circa la bontà del nostro percorso. Sottolineo la compattezza mostrata in fase difensiva e la propensione a giocare in verticale ed a produrre chance da rete. E’ assolutamente da sottolineare la crescita dei tanti giovani che si sono messi in mostra non sfigurando di fronte ad avversari di esperienza e di grande abilità tecnica. Anche tatticamente siamo stati all’altezza della situazione, non provando il minimo imbarazzo di fronte ad una squadra ben organizzata e quadrata. Adesso, dobbiamo affrontare un nuovo importante scoglio, il Modena che è in ascesa e con i risultati positivi che stanno assumendo un a certa continuità. I modenesi hanno trovato un loro equilibrio, si schierano con il 4-3-1-2 e per come giochiamo noi credo che si potrà vedere una partita accesa con continui ribaltamenti di fronte e costanti duelli a tutto campo. Le loro individualità potrebbero fare la differenza ma se ragioniamo da squadra possiamo infastidirli alla grande. Allenarci durante la settimana, senza turni infrasettimanali, comporta un vantaggio perché possiamo provare soluzioni nuove avendo la possibilità di ripetere certe esercitazioni. Fisicamente, abbiamo dimostrato di esserci perché i nostri secondi tempi sono in crescendo e non lesiniamo corsa e atletismo nelle varie fasi di gioco. Mazzarani ritornerà in gruppo dalla prossima settimana mentre il resto della squadra è in buon stato psicofisico”.

Qui Modena, l’allenatore dei canarini Attilio Tesser: “L’aria che si respira attorno a noi è positiva, abbiamo continuato a lavorare bene sempre per migliorarci; veniamo da tre vittorie consecutive e vorremmo dare continuità di risultato. Contro i toscani dobbiamo fare una partita di qualità, di intensità, approcciandola nel modo giusto senza concedere nulla agli avversari. La Carrarese ha giocatori esperti ed importanti, parliamo di calciatori di una certa esperienza e qualità, avendo anche giovani di un certo valore. E’ una squadra completa che gioca un buon calcio ed ha grandi potenzialità”.