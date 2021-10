Scherma, gli apuani Contipelli, Maffioli e Gatti centrano la qualifica regionale

CARRARA – Grande prova di determinazione da parte degli spadisti apuani lo scorso weekend: nel corso della

prima prova di qualificazione regionale Cadetti e Giovani di spada, il giovane Giacomo Contipelli (cat. Giovani, classe 2003) ha vinto l’argento nella prova maschile, conducendo la propria gara con grande lucidità, dominando un girone privo di sconfitte e portandosi avanti completamente imbattuto fino alla finale tirata contro il bravo avversario Gian Marco Verdiani del Club Scherma Valdera.

Un argento importante che proietta direttamente lo schermitore carrarese alla fase zonale (comprendente una macro-area della penisola, Nord o Centro-sud) del circuito Cadetti e Giovani, in programma per metà novembre, per la quale questa prova rappresentava l’imprescindibile prerequisito di accesso.

Ma Contipelli non sarà da solo ad affrontare la prossima sfida: assieme a lui guadagnano la qualifica i compagni di sala Francesco Maffioli e Andrea Gatti, entrambi arrestatisi alle porte della finale a 8, che non salgono sul podio ma ottengono l’accesso all’importante evento interregionale.

Buona anche la prova di Marco Antonio Cianci, classe 2006, che non ottiene la qualifica ma con grande impegno riesce a strappare una vittoria al girone nonostante si trovi alla sua primissima esperienza agonistica.

Una prova tanto impegnativa quanto soddisfacente per tutti gli atleti in gara, per l’occasione seguiti a fondo pedana dal Maestro Gabriele Favaretto