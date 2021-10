Arbitri, la sfida sul “doppio tesseramento” parte da Carrara

CARRARA – Parte da Carrara il progetto “doppio tesseramento”, la grande sfida lanciata dal presidente dell’Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange. Si chiude infatti domani, nella sezione Aia di Carrara, il corso arbitri iniziato a fine agosto. Con una novità: la presenza di quattro calciatori tesserati in club del comprensorio tra i 12 candidati che verranno esaminati da Tiziano Reni, presidente del Comitato regionale arbitri, e Francesco Gnarra, responsabile del corso arbitri.

Sarà Francesco Cecchini, presidente della Sezione AIA di Carrara, ad ospitare questo momento importante, per dare ufficialmente il via ad un percorso che presumibilmente finirà per coinvolgere tutta Italia.