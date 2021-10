11′ p.t: il primo squillo dell’incontro è della Carrarese: cambio di gioco di Pasciuti che pesca sulla sinistra Doumbia; l’ex Reggina scarica sull’accorrente Tunjov che prova una conclusione mancina dal limite dell’area ma la sfera esce di poco sopra la traversa.

10′ p.t: ancora nessuna azione degna di nota.

Foto 2 di 2



Ore 17:30: inizia il match.

Le formazioni ufficiali di Carrarese e Virtus Entella:

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Grassini, Kalaj, Khailoti, Imperiale; Battistella, Pasciuti, Tunjov; Bramante; D’Auria, Doumbia. A disp: Mazzini, Capponi, Santochirico, Semprini, Rota, Girgi, Luci, Figoli, Bertipagani, Energe, Galligani, Infantino. All: Antonio Di Natale.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Silvestre, Berlocco; Karic, Lipani, Dessena; Schenetti; Magrassi, Lescano. A disp: Borra, Bruno, Alesso, Capello, Cicconi, Macca, Di Cosmo, Merkaj, Meazzi. All: Gennaro Volpe.

CARRARA – Alle ore 17:30 presso lo stadio dei Marmi di Carrara ci sarà il fischio d’inizio del match tra Carrarese e Virtus Entella valevole per l’undicesima giornata di campionato serie C girone B. Gli azzurri cercheranno di mettersi alle spalle la brutta sconfitta rimediata a Gubbio nel turno infrasettimanale e di ricominciare immediatamente a fare punti; i liguri, con l’ambizione della promozione in serie B, sono alla ricerca di un risultato importante che manca da quasi un mese, cioè dalla vittoria esterna contro il Modena.