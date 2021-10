Padel mania

Sporting Versilia Padel Tournament, tempo di finali

Questa sera in campo dalle ore 19.00. Per il "Gold" Pelliccia/De Angeli sfidano il "man of the mounth" Rebughini in coppia con Guadagnucci. Nella “Silver” l'ex Serie A Andrea Coda con Della Tommasina si contende la vittoria finale contro Mattei-Pellegrini

Più informazioni su Marina di Massa

Marina di Massa Montignoso