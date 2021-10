Sporting Versilia Padel Tournament, adesso il gioco si fa duro

CINQUALE – Con la serata di giovedì 14 ottobre si è conclusa la prima metà del prestigioso “Sporting Versilia Padel Tournament”. Nei primi quattro giorni della settimana sono state giocate 36 partite che hanno decretato la chiusura dei sei gironi di qualificazione e il passaggio ai quarti di finale nelle due categorie Gold e Silver. Un buon livello di Padel sui 4 campi del centro sportivo del Cinquale che si alzerà durante il week end per raggiungere il culmine nelle due finali fissate a lunedì 18.

Durante la fase a gironi, nella categoria “Gold”, si sono distinte le tre coppie Pelliccia-De Angeli, Rebughini Guadagnucci e Lorenzini-Schembri che chiudono tutte a punteggio pieno, lasciando grande indecisione sull’ipotizzare quale sia la favorita alla vittoria finale. Passano il turno come seconde Rinaldi- Bertozzi, Motroni Cecchinelli e Palagi-Pardini, mentre le due migliori terze che arrivano ai quarti sono Giannoni-Salvatori e Musettini Belletti.

Passando al “Silver” grande equilibrio con qualificazioni sul filo fino all’ultimo. La coppia più convincente è stata Mattei-Pellegrini che ha chiuso con 8 punti, bene anche i fratelli Baldi e Dati-Viaggi (foto a sinistra), ai quarti con 7 punti. Le seconde classificate sono Paolini-Bongiorni, Bongiorni-Pacifico e Della Tommasina-Coda mentre come migliori terze Baldi-Venturini (foto a destra) e Lazzoni-Gabrielli.

Ricordiamo che gli organizzatori del torneo oltre ai trofei di primo e secondo classificato metteranno in palio importanti premi a tutti i partecipanti e ai semifinalisti: ogni iscritto sarà infatti omaggiato con una maglietta da padel “Sporting Versilia” e ai 16 qualificati alle semifinali (otto per categoria) verrà donata una cintura in pelle di Giorgio Armani. Inoltre le due coppie vincitrici (Gold e Silver) avranno la possibilità di fare una lezione gratuita con l’istruttrice federale Silvia Storari e il lussuoso maestro spagnolo Carlos Blasco.