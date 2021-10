Al via questa sera lo “Sporting Versilia Padel Tournament”

CINQUALE- Si alza questa sera il sipario della kermesse padelistica Sporting Versilia Padel Tournament che ci accompagnerà per tutta la settimana con incontri no stop nel rinnovato Sporting Versilia (Via del Sale 2). Il centro tennistico sfoggia 4 nuovissimi campi da Padel, tre dei quali saranno teatro del torneo, organizzato in gironi all’italiana divisi in due categorie, Gold e Silver, a seconda del livello di gioco. Passeranno ai quarti di finale le prime due di ogni girone e le due migliori terze delle 24 coppie iscritte.

Un torneo di prestigio, impreziosito dalla location e dai lussuosi premi messi in palio: ogni iscritto sarà infatti omaggiato con una maglietta da padel “Sporting Versilia” e ai 16 qualificati alle semifinali verrà donata una cintura in pelle di Giorgio Armani. Ovviamente non mancheranno i Trofei per primi e secondi classificati e in più le due coppie vincitrici (Gold e Silver) avranno la possibilità di fare una lezione gratuita con l’istruttrice federale Silvia Storari e il lussuoso maestro spagnolo Carlos Blasco.

Di seguito la composizione dei gironi:

CATEGORIA GOLD



GIRONE A

Pelliccia L./ De Angeli

Motroni/Cecchinelli

Carducci/Santini

Giannoni/Salvatori

GIRONE B

Rebughini/Guadagnucc

Barenco/Salvetti

Balderi/De Luiso

Correa/Barlucchi

GIRONE C

Lorenzini/Schembri

Musettini/Belletti

Palagi/Pardini

De Ministro/Benzoni

CATEGORIA SILVER

GIRONE A

Della Tommasina/Coda

Vitaloni/Di Ciolo

Mattei/Pellegrini

Dazzi/Del Monte

GIRONE B

Bongiorni/Pacifico

Baldi/Baldi

Lazzoni/Gabrielli

Zaccagna/Matelli

GIRONE C

Baldi A./Venturini

Dati/Viaggi

Paolini/Bongiorni

Tronci/Santini