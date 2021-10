MARINA DI CARRARA – Il 2021 è stato l’anno magico dell’Italia sportiva: dal primato in Europa nel calcio e nella pallavolo alle imprese di Tokyo 2020, passando per la vittoria di Gana nella crono del mondiale di ciclismo. Un anno ricco di soddisfazioni, in cui il mondo dello sport si è preso la sua rivincita dopo mesi di sacrifici per lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria. Alcuni, di quei mesi durissimi, portano ancora le cicatrici. Lo ha ricordato il presidente della provincia di Massa-Carrara Gianni Lorenzetti questo pomeriggio, nella sede Sport e Salute CONI in occasione della Giornata Olimpica 2021. Durante la cerimonia, prevista per lo scorso anno ma slittata causa covid, sono stati premiati 14 soggetti tra atleti e società sportive che si sono distinti per i traguardi centrati nel 2019.

Oltre a Lorenzetti, erano presenti il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, l’assessore allo sport del Comune di Carrara Andrea Raggi e quello del Comune di Massa Paolo Balloni, il presidente del Coni regionale Simone Cardullo, il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia e il comandante della Compagnia Carabinieri di Carrara Cristiano Marella.

Questi i nomi dei premiati: il carrarese Matteo Monti, campione mondiale di pesca sportiva e attività subacquee; il carrarese Iacopo Collavoli, campione europeo di pesca sportiva e attività subacquee; la montignosina Rosa Micheli, seconda classificata nel campionato mondiale Acque interne-Pesca al colpo a squadre per nazioni, il tarquiniese Marco Pizziconi, terzo classificato nel campionato mondiale di paracadutismo di precisione a squadre; la carrarese Marianna Tedeschi, seconda classificata nel campionato mondiale discesa-slalom-rx; il pietrasantino Nicola Alaimo, campione italiano di Safari fotografico subacqueo individuale e per squadre; il carrarese Nicola Chiti, campione italiano in lancio di precisione individuale; il cercolese Ciro Guadino, campione italiano in Safari fotografico subacqueo per società; la pisana Beatrice Ricci e la carrarese Viola Turini, campionesse italiane Serie A Femminile di Tennis. Tra le società, premiate la Asd Surfcasting Carrara, la Us Dilettantistica Apuania Carrara Tennistavolo e i Cronometristi Ufficiali Massa-Carrara Asd. Al presidente provinciale Fidal Ernesto Mauro Lunardini è andata la stella di bronzo al merito sportivo, così come al delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia.

In chiusura della cerimonia i saluti del presidente del Coni regionale, Simone Cardullo: “Se abbiamo ottenuto così tanti bei risultati lo dobbiamo anche e soprattutto alle società di base – ha tenuto a precisare -. Spero che ci sia una maggiore attenzione da parte del mondo dello sport alle scuole dell’infanzia e primaria: è lì che iniziamo a far crescere i nostri ragazzi. Diventeranno campioni? Non è importante, quello che conta è che diventino campioni nella vita”.