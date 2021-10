Pontremolese in scena a Montecatini. Inizia il cammino degli uomini di Grassi: “Siamo carichi”

PONTREMOLESE – Inizia sul terreno dello stadio “Daniele Mariotti” di Montecatini Terme l’avventura della Pontremolese nel campionato di Eccellenza Toscana 2021-2022. Oggi pomeriggio alle 15.00 andrà in scena la sfida contro la Valdinievole Montecatini, squadra giovane ma ambiziosa e società dal passato calcistico di tutto rispetto. Buone notizie sul fronte infortuni per mister Gianluca Grassi, che in settimana ha recuperato quasi tutti i suoi uomini eccetto Cattani, che ne avrà ancora per un mese. Il tecnico degli azzurri dovrà poi valutare in rifinitura le condizioni di Scaldarella, che in settimana ha sofferto un piccolo fastidio. Il modulo dovrebbe essere un 4-3-1-2 con il trequartista Saia, uno degli ultimi acquisti in casa azzurra, alle spalle del tandem Occhipinti-Musetti. La Valdinievole Montecatini dovrebbe rispondere con un 3-5-2. Occhi puntati sull’attaccante Gabriele Gori, pallone azzurro di beach soccer nel 2016.

“E’ sicuramente emozionante ripartire – ha dichiarato mister Grassi alla vigilia della sfida -. Le sensazioni sono positive, veniamo da un mese e mezzo di allenamenti fatti con mentalità, intensità e voglia. Il gruppo è carico e cercheremo di farci trovare pronti sin dall’inizio”.

Le probabili formazioni:

PONTREMOLESE (4-3-1-2): Santini, Rossi, Filippi A., Menichetti, Mutti, Spagnoli, Sbarra, Gabrielli, Saia, Musetti, Occhipinti. All. Gianluca Grassi.

VALDINIEVOLE MONTECATINI (3-5-2): Petroni, Giglio, Benvenuti, Mariotti, Isola, Malih, Granucci, Marseglia, Antonelli, Ferrario, Moscardi. All. Ciro Mucedola.