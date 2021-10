Musetti-Occhipinti: che coppia! La Pontremolese all’esordio espugna il ‘Mariotti’

MONTECATINI TERME – L’intesa è perfetta e si vede dai primi minuti: uno inventa, l’altro conclude. Il copione si ripete per 50 minuti, poi arriva il vantaggio e poco dopo il raddoppio. Porta sicuramente la firma dei due bomber, Musetti e Occhipinti, la vittoria della Pontremolese all’esordio stagionale a Montecatini Terme. Ma è anche la vittoria di un gruppo che nel momento di difficoltà sa tirare fuori il carattere e soffrire. Ma riavvolgiamo il nastro. Mister Gianluca Grassi opta per il 4-3-1-2 con Santini fra i pali, Rossi sulla corsia di destra e Mutti su quella di sinistra, Filippi Andrea e Menichetti al centro della difesa, il trio Gabrielli-Sbarra-Filippi Giacomo a centrocampo, Saia alle spalle di Occhipinti e Musetti. Assente dell’ultimo minuto Scaldarella, alle prese con un piccolo fastidio muscolare. Ancora ai box Cattani, che dovrebbe tornare in campo tra circa un mese. I padroni di casa rispondono con un 3-5-2 con Petroni in porta, difesa a tre formata da Giglio, Mariotti e Benvenuti Stefano, a centrocampo Marseglia, Isola, Benvenuti Lorenzo, Malih e Antonelli, in attacco la coppia Ferrario-Gori (quest’ultimo Pallone Azzurro di beach soccer nel 2016).

Primo tempo (0-0)

La gara è equilibrata nella prima frazione di gioco. Padroni di casa pericolosi solo nei primi minuti con un tentativo dalla distanza di Ferrario, la Pontremolese impiega venti minuti a prendere le misure all’avversario per poi collezionare tre ottime occasioni in ripartenza verso la mezzora con Saia, Musetti e Occhipinti protagonisti: prima Musetti serve di tacco Saia che al limite dell’area temporeggia troppo e l’azione sfuma. Un minuto dopo lo stesso trequartista azzurro va vicino al gol con un destro a giro dall’interno dell’area di rigore. Al 33esimo ennesima ripartenza con un cross dal fondo di Occhipinti a cercare Musetti, intercettato. Poco dopo l’attaccante carrarese prima si procura un calcio di rigore, poi sbaglia dal dischetto calciando a lato.

Secondo tempo (0-2)

Al rientro dagli spogliatoi subito due cambi per mister Ciro Mucedola che mette in campo Moscardi e Orto al posto di Ferrario e Antonelli. Al 1′ minuto ci prova Gori su punizione ma è ottima la risposta di Santini. La Pontremolese risponde e trova il gol al 5′ minuto con Occhipinti che finalizza al meglio una sventagliata perfetta dalla destra di Musetti. Due minuti dopo confermata l’intesa tra i due attaccanti azzurri con Musetti che, servito in profondità dal compagno, trova il raddoppio. All’11esimo gli avversari ci riprovano da calcio piazzato con il solito Gori che però spara alto. Poco dopo salvataggio miracoloso di Andrea Filippi, in anticipo su Moscardi a pochi passi dalla porta. Al 17esimo arriva l’espulsione di Gabrielli per doppia ammonizione dopo un’entrata su un avversario giudicata pericolosa. Grassi corre ai ripari e al 22esimo mette in campo Spagnoli al posto di Giacomo Filippi. Quattro minuti dopo un ottimo Santini si distende alla sua destra e devia in angolo il tiro insidioso di un avversario. Al 28esimo Mucedola si gioca la carta Asani, in campo al posto di Giglio. Al 31esimo occasionissima per il tris azzurro, ancora grazie alla combinazione Musetti-Occhipinti: azione travolgente del primo che lascia sul posto due uomini per poi servire il secondo con un filtrante. Il cross di Occhipinti arriva perfetto sulla testa del compagno che però schiaccia troppo e la sfera scivola sul fondo. Un minuto dopo Grassi, costretto al cambio forzato per l’infortunio di Spagnoli (sospetto stiramento), piazza Lecchini in mediana. La Valdinievole Montecatini sfrutta la superiorità numerica e prende in mano il pallino del gioco ma senza creare particolari pericoli dalle parti di Santini che si conferma una sicurezza tra i pali. Sul finire di gara entrano anche Micheli, Manenti e Cargioli al posto di Occhipinti, Musetti e Rossi. In pieno recupero occasionissima per il tris al termine di una ripartenza tre contro uno con Andrea Filippi che, a porta vuota, non trova clamorosamente lo specchio.

IL TABELLINO

Valdinievole Montecatini-Pontremolese (0-2)



Valdinievole Montecatini (3-5-2): Petroni, Giglio, Mariotti, Benvenuti S., Marseglia, Isola, Benvenuti L., Malih, Antonelli, Ferrario, Gori. All: Ciro Mucedola.

Pontremolese (4-3-1-2): Santini, Rossi, Filippi A., Menichetti, Mutti, Gabrielli, Sbarra, Filippi G., Saia, Occhipinti, Musetti.

Arbitro: Mattia Fiorentino.

Marcatori: 50′ Occhipinti, 52′ Musetti.

Ammoniti: Isola (V), Antonelli (V), Menichetti (P), Saia (P), Occhipinti (P).

Espulsi: Gabrielli (P).

Recupero: 1′ p.t, 6′ s.t.