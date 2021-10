Pontremolese, allievi e juniores ripartono dai traguardi centrati negli ultimi due anni

PONTREMOLI – A Pontremoli è la stagione della ripartenza. A tutti i livelli. Il lungo stop dovuto all’emergenza non ha frenato l’entusiasmo. Al contrario, la nostalgia del rettangolo verde e del calcio giocato ha aumentato le motivazioni. E ora c’è voglia di far bene, di concretizzare nel migliore dei modi quel progetto di crescita e di valorizzazione dei giovani ribadito a più riprese dalla società azzurra. Lo aveva detto Oreste Petrucci, responsabile del settore giovanile e della scuola calcio, qualche settimana fa ai microfoni della società: “La volontà c’è, e lo abbiamo dimostrato negli ultimi due anni nonostante non ci sia stato quasi calcio”. Due anni in cui le soddisfazioni hanno riempito il vuoto causato dall’interruzione delle competizioni.

Con la conquista dei regionali da parte degli allievi e della Juniores si allargano gli orizzonti e sale il livello. Ma come recita un celebre detto: “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. Questo pomeriggio la Juniores di mister Tommaso Lazzerini inizierà la sua avventura nei regionali contro il Corsanico, una sfida contro una compagine tosta che permetterà fin da subito di testare lo stato dei giovani azzurri. L’appuntamento è alle 16.00 sul campo principale del Lunezia. Domani sarà il turno degli allievi, impegnati alle 10.30 sul terreno sintetico contro il Castelnuovo Garfagnana. A chiudere il weekend della ripartenza ci sarà, alle 15, la trasferta di Montecatini per la prima squadra, anch’essa all’esordio nel campionato di Eccellenza Toscana contro i biancocelesti di mister Ciro Mucedola.