PONTREMOLI – “Ogni avvio di stagione è emozionante, ma questa ha un sapore un po’ particolare”. Tommaso Lazzerini, tecnico della Juniores della Pontremolese, è pronto ad esordire questo pomeriggio contro il Corsanico nel campionato regionale 2021-2022. Una ripartenza all’insegna dell’entusiasmo tra gli addetti ai lavori, in un mondo dilettantistico, per utilizzare le parole dello stesso mister, “falcidiato nell’ultimo biennio dalla situazione che abbiamo vissuto”. Una realtà che però non si dà per vinta, perché è tanta la voglia di tornare a fare calcio. Quello vero. “C’è tanta emozione e tanta voglia di far bene – ha dichiarato Lazzerini ai microfoni della società – Non sappiamo ancora bene chi siamo, ma ci misureremo in queste prime partite. Il gruppo è molto giovane, con tanti 2004 in rosa. L’obiettivo principale è lavorare in prospettiva per portare più giocatori possibili in prima squadra. Il gruppo è molto educato ed ha lavorato molto bene in questo mese e mezzo. Sono molto soddisfatto di come mi seguono e di come si approcciano all’allenamento. Hanno una voglia di giocare tremenda: speriamo oggi di vederla in campo”.