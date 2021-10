A breve lo “Sporting Versilia Padel Tournament”

CINQUALE- Il Padel non si placa nemmeno con la stagione autunnale. Continuano senza sosta le manifestazioni sportive legate al “nuovo” sport che sta appassionando milioni di italiani i quali si confrontano ogni giorno nei nuovi campi in calcestruzzo blu, affiancati nei centri tennistici a quelli in terra battuta del tradizionale tennis. Tra questi c’è il rinnovato centro Sporting Versilia, ex Tennis Cinquale (zona aeroporto), un oasi nel verde tra Massa e Forte Dei Marmi che offre oltre a 5 campi da tennis, un campo da calcetto e 4 nuovissimi da Padel.

E’ proprio allo Sporting Versilia che sta per partire un nuovo torneo, lo Sporting Versilia Padel Tournament, giorno di apertura fissato all’undici ottobre, che vedrà sfidarsi 32 coppie, divise in due categorie a seconda del livello di gioco: Golden e Silver. La prima fase del torneo prevede 4 gironi all’italiana da 4 squadre ciascuno, per ogni categoria. La prima classificata del girone accederà direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si giocheranno i restanti posti del tabellone.

Gli organizzatori del torneo, oltre ai trofei di primo e secondo classificato metteranno in palio importanti premi a tutti i partecipanti e ai semifinalisti: ogni iscritto sarà infatti omaggiato con una maglietta da padel “Sporting Versilia” e ai 16 qualificati alle semifinali (otto per categoria) verrà donata una cintura in pelle di Giorgio Armani. Inoltre le due coppie vincitrici (Gold e Silver) avranno la possibilità di fare una lezione gratuita con il lussuoso maestro spagnolo Carlos Blasco.

Per info e iscrizioni Luca 329 221 4762.