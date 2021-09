Carrarese, il ds Minguzzi saluta. Nelso Ricci vicino al ritorno in azzurro

CARRARA – La voce è sempre più insistente, e la piazza non l’ha presa troppo bene: il direttore sportivo Nelso Ricci, sembrerebbe essere vicinissimo al ritorno in azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex dirigente che a marzo 2012 interruppe bruscamente il legame con la Carrarese per approdare allo Spezia, starebbe trovando l’accordo con la società. E la tifoseria, che non ha mandato giù quelle dichiarazioni rilasciate al club bianconero al suo arrivo («Purtroppo sono nato a Carrara»), si è scatenata sui social anche con espressioni colorite nei confronti dell’ex Ds, con cui lo strappo sembra al momento insanabile.

Una carriera lunga 40 anni quella di Nelso Ricci, passata tra Pontedera, Siena, Livorno, Grosseto e Carrarese. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi proprio sotto le Apuane tra gli anni 70 e 80, quelli di Corrado Orrico. A Carrara ha fatto ritorno trent’anni dopo, a luglio 2010, per sposare il progetto della neonata società di Mian, Buffon e Lucarelli, che avrebbe portato gli azzurri alla promozione dalla C2 alla C1. Nella stagione successiva, a sorpresa, la decisione di rassegnare le proprie dimissioni giustificata con un: “Non vedo prospettive professionali. Seppur a malincuore, lascio. Ho altre proposte importanti e non posso rinunciarvi”. Due giorni dopo, Ricci firmava con lo Spezia, storico rivale del club gialloazzurro. E in sala stampa, pronunciava quelle parole che tutt’oggi, a distanza di 9 anni, i tifosi non dimenticano.

Nel frattempo la società di Piazza Vittorio Veneto ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi, che ha salutato il club con queste parole: “Sopraggiunti motivi personali impediscono, mio malgrado, la prosecuzione della mia esperienza in azzurro. Ringrazio la proprietà che mi ha concesso l’opportunità di lavorare per la Carrarese e, allo stesso tempo, ha compreso la mia situazione. Auguro a tutti, a partire da Mister Antonio Di Natale ed il suo preparato staff, passando per il personale medico e fisioterapisti nonché i magazzinieri ed in generale tutti quelli che lavorano per la Carrarese e comunque finendo con la squadra, il migliore percorso in questa stagione, consci che il cammino di questa rosa composta da tanti giovani di qualità richiede di un minimo di tempo, come è nelle cose quando utilizzi diversi under già nello schieramento iniziale, anche se ritengo sussistano tutti gli elementi per svolgere un’annata sportiva all’altezza della situazione. Le nostre strade oggi si dividono, ma la stima reciproca non verrà mai meno”.

Di seguito la nota della Carrarese Calcio.