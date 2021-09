MASSA – New entry di prestigio all’Accademia del portiere di Stefano Pardini. La scuola per portieri più grande della Toscana, operativa da cinque anni grazie ad un’idea dell’ex portiere di Reggiana, Carrarese e Perugia, da quest’anno potrà contare sulla qualità di Andrea Sardini, ex calciatore con 340 presenze tra Serie A, B e C e da 15 anni preparatore dei portieri. Nel suo curriculum da portiere le esperienze con le maglie di Mantova, Baracca Lugo, Pisa, Reggiana, Cesena, Ravenna, Brescello e Forlì. A Ravenna, chiusa la carriera da calciatore, ha iniziato quella da preparatore dei portieri. Nel 2010 si è spostato a Reggio Calabria e l’anno successivo alla Sampdoria, esperienza, quest’ultima, durante la quale ha contribuito a plasmare talenti importanti fra i pali come Romero e Viviano.

Si apre dunque un nuovo capitolo per Pardini e la sua equipe, formata dall’esperto Giampaolo Pinna e dal neo arrivato Sardini, in vista di una nuova annata all’insegna del divertimento ma anche, e soprattutto, della tecnica. “Puntiamo sulla qualità dell’insegnamento e diamo grande importanza ai dettagli e alla tecnica, che è quello che fa la differenza per arrivare a crescere grandi portieri – sottolinea il patron dell’Accademia Stefano Pardini -. La scuola, in questi ultimi cinque anni, è cresciuta molto ed ha fatto arrivare tanti giovani portieri nei professionisti, in piazze come Spezia e Carrara. Siamo molto contattati dalle stesse società calcistiche, che si rivolgono a noi per capire se possono puntare su certi portieri. Per noi questo è un grande risultato”, chiude Pardini, che poi anticipa il prossimo step del percorso di crescita dell’Accademia: “L’intenzione, per il prossimo anno, è di aprire anche in altre zone della Toscana, come Firenze o Lucca”.