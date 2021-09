CARRARA – Sono state pubblicate le classifiche nazionali e regionali di inizio anno per la stagione agonistica 2021 2022 di Tennistavolo. Le due classifiche hanno chiaramente impatti diversi a seconda del tipo di attività che viene svolta.

Gli atleti della Usd Apuania Carrara Tennistavolo sono ben presenti nelle varie classifiche di settore (definite in base all’età) che di categoria (definite in base al merito). Per quanto concerne le classifiche nazionali di categoria, partendo dall’alto: Mihai Bobocica è il numero 2 (e al numero 123 a livello mondiale), Leonardo Mutti è al numero 3 (e numero 163 a livello mondiale), Roberto Perri compare al numero 41, Alessandro Soraci al numero 43, Matteo Petriccioli al numero 79, Matteo Fruzzetti al numero 224, Giacomo Palomba al numero 394, Daniele di Leva al numero 713, Marco Domenichini al numero 717, Daniele Volpi al numero 819, Marco Campanini al numero 1041, Armando Zuanigh al numero 1646, Gabriele Alberti al numero 2028, Giacomo Betti al numero 2204, Pietro Gervastri al numero 2852, Sergio Passarelli al numero 3505, Massimo Petriccioli al numero 3823, Matteo Garbini al numero 4421, Alessandro Merciadri al numero 4486.

Per quanto concerne il settore femminile Ilena Irrera è al numero 30 del ranking nazionale, Pamela Bellari al numero 201 e Matilde Bellatalla al numero 267. Per quanto concerne il settore giovanile Matteo Petriccioli è al numero 18 della classifica under 21 e Matteo Fruzzetti al numero 40, Andrea Borghi al nro 24 delle classifiche under 11.

A livello giovanile regionale Andrea Borghi compare al numero 2 delle classifiche under 11; Leonardo Rolandi al numero 22, Luca Savinelli al numero 32 e Andrea Tedesco al numero 33 delle classifiche under 15; Nicola Manfroni al numero 21 delle classifiche under 17; Avallone Giorgio al numero 36 delle classifiche under 19; Matteo Petriccioli al numero 3, Matteo Fruzzetti al numero 9 e Nicola Bogazzi al numero 51 delle classifiche under 21; infine Matilde Bellatalla al numero 3 delle classifiche under 17.

“Abbiamo in generale molti ragazzi nelle classifiche regionali – ha detto il responsabile della palestra Massimo

Petriccioli – e qualche ottimo posizionamento. Altri possono sicuramente inserirsi i tempi successivi”.