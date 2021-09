Il “Trofeo Buffoni” va oltre il covid e torna alla tradizione: tutto pronto per la nuova edizione

MONTIGNOSO – Tutto è pronto per la 52esima edizione del Trofeo Buffoni, la gara ciclistica internazionale juniores che, come ogni anno, si svolgerà tra Montignoso e la Versilia. Centotrentasei chilometri per una manifestazione sportiva che torna alla tradizione, «lo scorso anno abbiamo creato un percorso speciale – spiega il presidente del Trofeo Fabio Del Giudice – quest’anno invece abbiamo mantenuto i circuiti classici della competizione con l’avvio il prossimo 12 settembre alle 13.30 da Villa Bertelli a Vittoria Apuana, poi il trasferimento alle 14.00 sul ponte del fiume Versilia dove, dopo un omaggio ai caduti della Linea Gotica, daremo il via al trofeo. Saranno presenti anche il campione mondiale della categoria juniores Samuele Bonetto, il campione nazionale e dodici squadre internazionali». Due i circuiti ad anello previsti, uno pianeggiante, che si ripeterà quattro volte e uno in salita, da percorrere sei volte, verso la Fortezza e arrivo conclusivo a Villa Schiff previsto per le 17.30. Sia durante il percorso che alle premiazioni finali è permesso il pubblico.

«Il Buffoni rappresenta un valore aggiunto, fa bene allo sport – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti – anche grazie alla capacità organizzativa di tutto lo staff. Ma oltre che rappresentare una gara di alto livello internazionale il trofeo riesce a tenere unito un tessuto sociale, le radici e a far rivivere un passato legato al territorio, e questo credo sia uno degli elementi più preziosi che, ad ogni edizione, il Buffoni trasmette a tutta la nostra comunità».

Nel corso della presentazione di stamani è stato assegnato il premio Piero del Giudice con motivazione “Per aver fatto crescere il prestigio del Trofeo Buffoni” al comandante della Polizia municipale Mazzino Martinelli, il premio fedeltà Medaglia d’oro Giacomino Giorgini alla Pasticceria Donato Caffè del Viale, ed è stata presentata la maglia omaggio a Marco Pantani, nata grazie alla collaborazione tra Trofeo, Comune di Montignoso e Fondazione Marco Pantani), maglia che verrà assegnata al ciclista che transiterà per primo alla Fortezza nel corso dell’ultimo passaggio.