Giro della Lunigiana al francese Martinez

LUNIGIANA – Il francese Lenny Martinez si è aggiudicato la 45esima edizione del Giro della Lunigiana conclusosi stamani con l’arrivo a Casano di Luni. La frazione finale, partita da Massa, è stata vinta dal piemontese Manuel Oioli che si è imposto in uno sprint di gruppo ristretto e selezionato dalle tre salite in programma quest’oggi conquistando la seconda vittoria in questa edizione.

Al secondo posto di giornata Isidore Noa (Francia) e al terzo Ludovico Crescioli (Rapp. Lunigiana) che, dopo la caduta di Martin Svrcek (Slovacchia) è salito al secondo posto in classifica generale con Alessandro Pinarello (Veneto) al terzo posto.

Dalla classifica finale è arrivata anche una grande soddisfazione per la storica società US Casano che ha visto crescere Ludovico Crescioli in gara con il team Lunigiana.

Ordine d’arrivo quarta tappa

1 Manuel Oioli (Piemonte) 2h31’26”

2 Isidore Noa (Francia)

3 Ludovico Crescioli (Lunigiana)

4 Riccardo Ricci (Umbria)

5 Thomas Tachot (Francia)

6 Lorenzo Giordani (Italia)

7 Raffaele Mosca (Umbria)

8 Alessandro Pinarello (Veneto)

9 Julien Azile Lozach (Francia)

10 Luca Bagnara (Emilia Romagna)

Classifica finale

1 Lenny Martinez (Francia) 9h46’22”

2 Ludovico Crescioli (Lunigiana) 34″

3 Alessandro Pinarello (Veneto) 39″

4 Manuel Oioli (Piemonte) 48″

5 Luca Bagnara (Emilia Romagna)

6 Brieuc Rolland (Francia) 49″

7 Raffaele Mosca (Umbria) 52″

8 Julien Azile Lozach (Francia) 58″

9 Lorenzo Giordani (Italia) 1’04”

10 Thomas Tachot (Francia) 1’48”