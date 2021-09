Tutto pronto per la “Winner Sport Padel Cup”

MASSA- La padel mania continua e colpisce anche Massa. Sono sempre di più i campi sparsi per la città, così come sono sempre di più le persone che si avvicinano a questo sport, vogliose di giocare. Ed è proprio per rispondere a questa voglia che il nuovo Padel Massa di via Marina Vecchia ospiterà la prima edizione della Winner Sport Padel Cup, dal prossimo 20 settembre al 5 ottobre.

Il torneo sarà svolto all’interno di quello che sarà il rinnovato Centro Giovanile di Massa che, oltre ai campi da padel appena costruiti, potrà offrire un campo in ibrido sintetico-erba, palestra per danza e ginnastica e nuove strutture sempre più accoglienti.

Per la Winner Sport Padel Cup, organizzata da Asd Sportivamente, saranno 32 le coppie ai nastri di partenza, divise in due categorie a seconda del livello di gioco: Golden e Silver. La prima fase del torneo prevederà 4 gironi all’italiana da 4 squadre ciascuno, per ogni categoria. La prima classificata del girone accederà direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze si giocheranno i restanti posti del tabellone. Ai finalisti, come premio, oltre ai trofei di primo e secondo classificato arriveranno dei buoni spesa per il negozio Winner Sport di via Giovanni Pascoli, a Massa, main sponsor della competizione. A tutti gli iscritti, invece, Consegne in Casa, piattaforma di food delivery made in Massa, donerà delle magliette da padel, preparate specificamente per questo nuovo torneo.