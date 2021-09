Carrarese Calcio giovanili senza campi d’allenamento. Lucetti: “E’ una situazione avvilente”

A pochissimo dall’inizio dei vari campionati giovanili e con le stesse squadre azzurre già impegnate in vari tornei estivi dal club adi Piazza Vittorio Veneto si alza un grido d’allarme. La Carrarese Calcio non dispone, al momento, neppure di un campo dove poter far allenare i piu’ di duecento tesserati dalla Primavera alla Scuola Calcio e si deve rivolgere alla disponbilità di società quali Atletico Carrara alla Fossa e D B Fossone.

Le parole del patron delle giovanili Mirco Lucetti .

“E’ avvilente quello che sta accadendo al Settore Giovanile della Carrarese, una società di professionisti, con 200 tra ragazzi e ragazze, senza un campo sportivo. Tutte le squadre dilettantistiche e giovanili hanno giustamente, e ripeto giustamente, un campo in concessione dal Comune, noi no. Portiamo il nome di Carrara in tutta Italia ma evidentemente questo non basta e non serve. Dico con grande sincerità che ho pensato più di una volta di smettere, perché chi ama questo sport e lo fa con passione ed entusiasmo come me, che crede ancora a un mondo migliore, come dice Vasco, a un certo punto perde le forze, perde le energie. Poi lo puoi fare bene o meno bene, questo incarico, ma sempre in buona fede e a testa alta vado avanti, perché questi ragazzi meritano rispetto, meritano di avere intorno a loro persone vere, serie, persone in cui credono per sognare qualcosa di importante fin che potranno. Purtroppo la realtà ad oggi è una sola: non abbiamo un ritrovo, non abbiamo un magazzino, gli allenatori vengono informati giorno per giorno su dove possono allenarsi e viaggiano con i palloni in auto, questo grazie ad alcune società che ci stanno ospitando. Noi dirigenti ci dividiamo per assisterli, tra noi poi comunichiamo per telefono, se ci sono problemi, per cercare di risolverli. Ad oggi abbiamo messo in campo solo quattro squadre, da lunedì dovrebbero iniziare le altre otto, ma dove? In piazza D’Armi? Io faccio calcio, non conosco le dinamiche di chi ha creato questa situazione, e lungi da me voler accusare qualcuno, anche perché, e ne sono certo, chi ha le concessioni è perfettamente in regola, ma in tutta questa vicenda, ci sarà chi ha sbagliato qualcosa, o no? Sia pure in buona fede, od in mala fede? Vogliamo trovare una soluzione? Se ne vale la pena, e ci sono certezze di errori commessi da qualcuno, vogliamo iniziare a fare qualche denuncia? Intanto ribadisco la mia di denunce: i ragazzi sono senza campo, senza spogliatoi e con programmi che possono cambiare di minuto in minuto. Con grandi sacrifici di tutti, addetti ai lavori, genitori e degli stessi ragazzi”.