Pontedera 1-1 Carrarese: le pagelle

Inizia con un pareggio (1-1) all’Ettore Mannucci di Pontedera la stagione 2021/2022 per la Carrarese guidata da “Totò” Di Natale. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa mettono sotto gli azzurri creando diversi pericoli alla porta di Vettorel e trovando il vantaggio con una magia di Magnaghi. Nella ripresa l’ingresso di D’Auria ha permesso alla compagine marmifera di acquisire maggiore imprevedibilità e velocità sul fronte offensivo e di schiacciare il Pontedera nella sua metà campo. In una delle diverse palle gol create gli azzurri trovano il pareggio con un destro potente di Energe che si infila alla sinistra di Sposito.

Di seguito le pagelle:

VETTOREL 6: qualche indecisione nelle uscite e nel dialogare con i due centrali di difensa ma si supera nel respingere il destro potente di Magnaghi dall’interno dell’area di rigore.

GRASSINI 5,5: non ancora al meglio della condizione fisica: impreciso nei cross dal fondo e nei passaggi e poco lucido in fase difensiva. Con un controllo di palla errato regala a Mutton la palla del possibile 2 a 0.

KALAJ 6,5: il possente difensore ex Grosseto domina per tutta la partita Mutton giganteggiando nel gioco aereo. Provvidenziale la sua scivolata nel neutralizzare Mutton dopo l’errore di Grassini.

MARINO 6: dopo un avvio complicato nel quale soffre la maggiore freschezza e dinamismo di Magnaghi, ne prende le misure e nella ripresa erige un muro a difesa della porta di Vettorel.

IMPERIALE 5,5: tanta corsa ma pecca di lucidità in alcuni frangenti della partita come quando perde palla malamente vicino all’aerea di rigore costringendo Luci ad un fallo da ammonizione.

BATTISTELLA 7: il talentino scuola Udinese abbina qualità e quantità; bravo nell’inserimento con e senza palla in modo da raccordare centrocampo ed attacco e lottatore in fase di interdizione e nel gioco aereo.

LUCI 6: si vede poco nella costruzione del gioco ma nel chiudere gli spazi e le linee di gioco avversarie risulta molto efficace, soprattutto nella ripresa.

PASCIUTI 5,5: sbaglia diversi passaggi e verticalizzazioni sia nella prima frazione di gioco che nei pochi minuti giocati nel secondo tempo.

ENERGE 6,5: dopo un primo tempo in cui soffre la fisicità di Bakayoko e di Espeche e viene costantemente anticipato, nella ripresa sale in cattedra e con la sua rapidità e capacità di girarsi in un fazzoletto mette in difficoltà la retroguardia granata e trova il pareggio con un bellissimo destro.

DOUMBIA 6: come tutto il reparto offensivo, nel primo tempo, ha difficoltà a trovare spazi. Nel secondo tempo come esterno destro offensivo mette in difficoltà Bakayoko sulla velocità.

GALLIGANI 5: in ombra per tutto il primo tempo; sbaglia innumerevoli passaggi e si divora il possibile 1 a 1 per un dribbling di troppo.

D’AURIA 6,5: con il suo ingresso ad inizio ripresa al posto di uno spento Galligani la Carrarese cambia faccia: con la sua velocità, rapidità ed imprevedibilità l’attacco azzurro crea diversi pericoli ai padroni di casa.

TUNJOV 6: la possente mezzala sostituisce Pasciuti fornendo al centrocampo azzurro più prestanza fisica e maggiore capacità di inserimento.

FIGOLI SV: entra al posto di uno stanco Grassini e si posiziona terzino destro.

BRAMANTE SV: negli ultimi minuti sostituisce al centro dell’attacco l’autore del pareggio Energe.

DI NATALE 6,5: conferma il suo credo di gioco: 4-3-3 con possesso palla ed attacco mobile. Nel primo tempo i suoi giocatori soffrono il pressing alto del Pontedera senza riuscire a farsi vedere dalle parti di Sposito ed a mettere in pratica quello provato in settimana. Nella ripresa trova i giusti accorgimenti tattici e gli ingressi di D’Auria e Tunjov sono le chiavi di svolta che permettono alla sua squadra di impensierire la retroguardia granata in diverse occasioni e di trovare con Energe il gol del meritato pareggio.