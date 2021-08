Pontremolese e Parma Primavera si dividono la posta in palio: 1-1 al Lunezia

PONTREMOLI – Né vincitori né vinti nel test amichevole tra Pontremolese e Primavera del Parma, andato in scena ieri, giovedì, alle 20.45 sul terreno del Lunezia e terminato col risultato di 1-1. Un pari tutto sommato giusto alla terza uscita amichevole per gli uomini di Grassi, dopo il successo contro il Colli di Luni e la sconfitta contro la Fezzanese. Pontremolese in campo col 4-2-3-1 con Santini fra i pali, Fall a destra e Mutti a sinistra, Manenti e Menichetti coppia centrale, Sbarra e Scaldarella a formare il duo di centrocampo, Bequiri, Gabrielli e Bresciani sulla trequarti alle spalle di Micheli. Gli ospiti rispondono con un 4-3-1-2 molto dinamico e una formazione con diversi under 17, frutto probabilmente del turnover voluto da mister Beggi per far rifiatare alcune delle sue pedine in questo periodo ricco di impegni.

La partita. La Pontremolese parte subito forte e si fa vedere in avanti al sesto minuto con un tiro dell’ex Livorno, Reggina e Carrarese Bresciani. Gli ospiti rispondono con Sementa, il cui destro dal limite esce di non molto. Al 14′ grossa occasione per gli azzurri con Micheli che, servito bene da Gabrielli sulla destra, non riesce ad arrivare sul pallone. Lo stesso centravanti di casa sempre protagonista al 27′ con un tiro che finisce di poco a lato. Sul finire di primo tempo grande prodezza di Santini che leva dall’incrocio una gran destro di Sementa. Poco dopo arriva il vantaggio ospite: sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla, inizialmente ribattuta, viene nuovamente servita sulla fascia destra, lasciata completamente scoperta. Il cross arriva al centro dell’area per Circati che sigla l’1-0.

Secondo tempo caratterizzato da tante sostituzioni e poche emozioni. Al sesto minuto ci prova Gabrielli, per gli ospiti risponde Sits al 15′ che trova un attentissimo Santini. Al 18′ nuovo tentativo di Bresciani che, come nel primo tempo, non trova di poco la porta. La Pontremolese ci crede e trova il pari al 63′ con Micheli che, servito da Sbarra, trova la gioia personale. Nell’ultima mezz’ora la partita si appiattisce e regala pochi sussulti fino al fischio finale.

“Sono complessivamente soddisfatto – ha dichiarato mister Grassi a fine gara -. Devo dire che si è vista un po’ di stanchezza fisica dovuta all’intensità data in campo in questo periodo di preparazione, in cui ci siamo allenati tutti i giorni. Complessivamente però sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, tenendo conto, soprattutto, che la formazione era molto giovane”. Sette, infatti, i fuori quota in campo nell’undici iniziale azzurro: Santini, Fall, Mutti, Scaldarella, Gabrielli, Bequiri e Micheli.

E riguardo al modulo, il mister ha confermato la fase di sperimentazione in questo periodo di pre-campionato: “Sì, stiamo sperimentando diverse soluzioni di gioco, ma quello che è importante adesso sono i principi di gioco e soprattutto la volontà di giocare da squadra”.