FUORI PROVINCIA – La nazionale maschile di Tennistavolo mercoledì il 25 agosto è volata per Belgrado dove, da oggi a domenica, si disputeranno le qualificazioni per i campionati a squadre maschili, che si svolgeranno in

Romania a Cluj-Napoca dal 28 settembre al 03 ottobre. Alle qualificazioni alcune nazioni hanno rinunciato e pertanto i gironi iniziali sono stati nuovamente sorteggiati.

Alla trasferta serba la nazionale italiana si presenta, sotto la guida tecnica di Lorenzo Nannoni, con ben due, su un totale di quattro convocati, dell’Apuania Carrara Tennistavolo , il duo Mihai Bobocica e Leonardo Mutti cercherà di offrire il meglio per poter garantire il primo posto del girone che concede il pass diretto ai campionati europei.

La squadra italiana è stata inserita nel Gruppo B assieme a Svizzera, Lettonia e Far Oer.Del Gruppo A fanno parte Ungheria, Finlandia e Norvegia, del C Olanda, Lituania e Irlanda, del D Turchia, Israele, Bosnia Erzegovina e Galles e dell’ E Lussemburgo, San Marino e Montenegro. Gli incontri dei gironi si svolgeranno oggi e domani e le prime classificate si qualificheranno direttamente. Le seconde si affronteranno domenica e la migliore sarà la sesta compagine ammessa alla rassegna continentale.

Gli azzurri saranno opposti oggi alle ore 12,30, al tavolo 5, alle Isole Faroe e alle 20, al tavolo 1, all’Estonia e sabato alle 16, al tavolo 4, alla Svizzera. L’incontro delle 12.30 ha visto l’Italia imporsi per 3 0 contro le Isole Faroe , il tecnico italiano ha schierato sia Mutti Leonardo che Mihai Bobocica entrambi autori di un punto, una buona vittoria che si spera possa essere viatico per futuri successi.