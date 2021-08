La crisi di Lorenzo Musetti: «È un periodo brutto della mia vita. Spero di tornare presto»

CARRARA – Non è un periodo positivo quello che sta attraversando Lorenzo Musetti sul piano sportivo e su quello psicologico. Del resto, nello sport, i risultati fanno la testa, e viceversa. E da questo punto di vista, per la stella del tennis carrarese, qualcosa sembra non andare per la direzione giusta. Sono sei le sconfitte consecutive nelle ultime uscite, con l’ultima vittoria che risale a Parigi nel derby contro Marco Cecchinato. “Negli ultimi due mesi è stato un brutto periodo della mia vita in generale – ha dichiarato Musetti a Ubitennis – Non riesco a trovare delle certezze anche fuori dal campo e questo me lo porto sia in allenamento che in partita”.

“Un periodo veramente brutto per me in tutti i sensi e quindi, niente… peggio di così non può andare – ha proseguito Musetti -. Speriamo solo che finisca e possa di nuovo splendere il sole. Speriamo di ripartire bene già dalla prossima settimana“.

E a proposito delle poche partite giocate dopo il Roland Garros, il giovane carrarese ha rivelato: “Non sono stato io a voler giocare poco; mi sono dovuto adattare a certe condizioni che erano al di sopra di me. Mi fa schifo come ho giocato, ma non riuscivo a fare di meglio. E’ frustrante” .

Non la migliore delle circostanze, dal punto di vista del morale, in vista degli US Open: “Sinceramente non ho grandi ambizioni visto il tennis che sto esprimendo e come mi sento. Cercheremo di trasformare al meglio tutte le energie negative che sto vivendo. Spero di giocare match e riprendere la sicurezza e la voglia di giocare e vincere. Sarebbe veramente bello”.