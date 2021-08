Polisportiva Apuana, al via la seconda edizione del campus di fine estate

CARRARA – L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Apuana, con il contributo del Comune di Carrara, organizza la seconda edizione del campus di fine estate riservato a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Da lunedì 23 agosto a venerdì 10 settembre, l’Istituto Sacro Cuore di viale Potrignano di Carrara ospiterà tre settimane all’insegna dell’attività motoria e non solo. Le numerose attività studiate per l’occasione dagli istruttori specializzati in Scienze Motorie e Sportive, riguarderanno momenti sportivi, ludici e ricreativi rigorosamente all’aperto.

La Polisportiva promuove l’iniziativa grazie al Progetto Carrara A30 – “Carrara Sport per Giovani” con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dello sport praticato, sostenendo azioni volte ad avvicinare un maggior numero di bambini e bambine all’attività motoria in generale.

Il campus si svolgerà in orario mattutino, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Ci sarà la possibilità di usufruire dei pacchetti: per una, due o tre settimane, così come del servizio giornaliero. Sono previsti inoltre sconti per i partecipanti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Gioco e lo Sport all’aria aperta quindi, si incontrano a Carrara per incentivare tra i più giovani anche l’aspetto sociale in attesa che il nuovo anno scolastico abbia inizio.

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 393-8506327; 334-3969913; oppure scrivere all’indirizzo e-mail polisportiva.apuana@libero.it.