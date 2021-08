Da allenatore a presidente, Stefano Renna investe nel suo calcio: «Formazione e duro lavoro: io ci credo ancora»

LUNI – Un passato nel calcio dilettantistico, prima da giocatore e poi da allenatore. Un’intensa attività di formazione, «perché uno sportivo, seppur professionista, non sempre è in grado di trasmettere qualcosa, quindi deve formarsi». E uno stimolo continuo verso l’informazione e il confronto, le migliori armi per scoprire un mondo in cui «non esistono verità e tutto è in continua evoluzione». Questo è il calcio di Stefano Renna, classe ’83, veneziano ma residente a Luni, che di recente ha deciso di offrire il suo bagaglio di competenze sportive al servizio della comunità calcistica locale (e non solo). Il giovane ha infatti fondato una sua società sportiva, la SR Fùtbol Lab, che offre supporto ad altre società calcistiche, dilettantistiche o professionistiche, nell’ambito della Match Analysis, della tecnica e della tattica individuale e dell’assistenza alla gestione sportiva.

Un risultato che arriva alla fine di un intenso percorso di formazione. «Ho sempre frequentato riunioni, meeting e confronti – spiega il giovane -. Non mi sono mai sentito appagato e ho sempre voluto saperne di più. Uno spirito, questo, che mi è stato trasmesso da mister Francesco d’Arrigo, docente della scuola allenatori di Coverciano». Nel 2020 è arrivata la licenza da Match Analyst pro. «Un mondo differente dall’allenare – sottolinea Renna – ma, da allenatore, sicuramente un modo innovativo per correggere i propri metodi e le proprie idee».

Il match analyst è una figura fondamentale, oggi, al fine di analizzare la propria squadra ed anche gli avversari, studiandone punti di forza e punti deboli. Per quel che riguarda invece le lezioni di tecnica e tattica individuale, la SR Fùtbol Lab adotta il binomio musica – sport, in quanto quest’ultima – spiega Renna – «influenza l’attività fisica tramite meccanismi quali sincronizzazione, dissociazione, controllo dell’eccitazione, acquisizione di abilità motoria, raggiungimento della trance agonistica». «Le lezioni sono impostate da una ad un massimo di 5 persone – precisa – questo per garantire l’alta qualità della seduta. Essendo il calcio lo sport più popolare e praticato nel nostro paese, il costo di ogni singola lezione è accessibile a tutti: è un diritto di tutti imparare divertendosi». Per Renna e il suo team, importante è stato il percorso formativo sulla gestione sportiva di una società. «Per questo – dice – ci rendiamo disponibili per qualsiasi confronto al fine di migliorare le stesse».

I ringraziamenti vanno a sé stesso e alla famiglia in primis. «E alle squadre della zona con le quali ho collaborato. Ma non posso dimenticare il mio primo allenatore, mister Bartolo Sardella, e Gianluca Gabbriellini, figure fondamentali per me nel passato ed oggi».

SR Fùtbol Lab per la stagione 2021/2022 collabora con ASD Virtus Marina di Massa. Quest’ultima mette a disposizione dei propri atleti ed atlete del proprio settore giovanile e del settore agonistico allenamenti tecnici specifici in funzione delle esigenze di ogni singolo, al fine di migliorarne la performance integrando il lavoro individuale al successivo lavoro con la squadra. Gli allenamenti si svolgono con cadenza settimanale nei pre o post allenamenti di gruppo e sono inclusi nell’iscrizione.

SR Fùtbol Lab, inoltre, è partner di AMC di Alessandro Mazzarello, allenatore conosciuto a livello nazionale, co fondatore della P&M Coaching che durante la passata stagione ha messo a disposizione degli allenatori italiani web in air formativi con relatori di caratura nazionale, toccando le 150 mila visualizzazioni.

Chi è Stefano Renna

Stefano Renna, nato a Venezia il 5 ottobre 1983, ha conseguito numerose licenze, diplomi ed attestati: Uefa B, Match Analyst Pro, Attestato Scout, Diploma Nazionale ASI in Football Master, Licenza pilota di droni in operazioni non critiche, Football Master presso Università del Calcio, Master in maestro di tecnica, Attestato corso di formazione Feyenoord FC, Attestato corso di formazione Modena FC.

Attualmente è Presidente della SR Fùtbol Lab, società che opera tra il sud Liguria e Nord Toscana, e, per quanto riguarda la match analysis, anche da remoto. E’ formatore per Modena FC e responsabile area Liguria Modena FC.

Come logo della sua società ha scelto un leone. «E’ dedicato alla mia città natale, Venezia. L’ho abbinato ad un proverbio: “Cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no mirás la moneda”. Nulla cade dal cielo, bisogna lavorare duro per raggiungere i propri obiettivi».