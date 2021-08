FIVIZZANO – Lo scorso weekend l’Asd Arcieri Fivizzano ha inaugurato il nuovo percorso di tiro Hunter&Field all’agriturismo “Il Picchio Verde” di Amola (Licciana Nardi). Per l’occasione sono state organizzate ben due gare Hf 12+12 che hanno visto la partecipazione di molti arcieri provenienti dalla Toscana, dalla Liguria, dall’Emilia e persino da Piemonte e Umbria.

Ottimi risultati per gli arcieri fivizzanesi con Daniele Bellotti primo classificato nell’arco nudo senior maschile sia sabato che domenica, Paolo Baldini vincitore sabato nel long bow maschile e Alessio Biancardi sul gradino più alto del podio nella categoria arco compound senior maschile.

La società fivizzanese ringrazia Andrea Verdoni e tutto lo staff dell’agriturismo per l’ospitalità e per l’importante opportunità offerta al territorio, un’importante struttura sportiva che sarà a disposizione per i prossimo eventi agonistici e per tutti coloro che intendono avvicinarsi o esercitarsi con il tiro con l’arco.