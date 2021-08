Per la San Marco Avenza si avvicina la preparazione estiva

Ancora pochi giorni di vacanza per la San Marco che poi si ritroverà a sudare a partire da lunedi 16 agosto sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta in vista della nuova stagione di Eccellenza 2021/22 che partirà ad ottobre. Molto è cambiato in casa rossoblu a cominciare dal tecnico. Dopo quattro anni infatti Stefano Turi ha deciso di cambiare panchina accasandosi in Liguria alla Fezzanese. Il nuovo tecnico del Leone è stato trovato in Giuseppe Della Bona (nella foto), mister che molto bene ha fatto in passato in particolar modo a guida di formazioni versiliesi. Per lui quest’anno ad Avenza una grande opportunità di crescita professionale. Volti noti e nomi nuovi a formare la nuova rosa giocatori a disposizione del tecnico. Per quanto riguarda al cosiddetta “vecchia guardia” da registrare la riconferma dei vari Hamed Diawara, Samuele Mosti, Arturo Zuccarelli, Gabriele Doretti, Gianmaria Cucurnia, Gianmarco Gabrielli , Luca Pinelli ed Alessio Montecalvo. Per quanto riguarda il fronte partenze due quelle “pesanti” ovvero il portiere Ettore Lagomarsini passato al Seravezza in serie D e l’ex capitano rossoblu Antonio Brizzi che ha deciso di seguire Turi a Fezzano. Il capitolo nuovi arrivi vede il portiere ex Pontremolese Ivan Cacchioli e l’attaccante versiliese Gianmarco Mancini ex Camaiore. Due giovani interessanti come l’esterno classe 2001 Sasha Ferri, lo scorso anno al Real Forte Querceta in serie D e Stefano Baeza Rosales, difensore classe 2002 che arriva dalla Cuoiopelli. Ma non solo, alla Covetta anche Saverio Viti, classe 2001 centrocampista, gli ultimi due anni al Ghiviborgo in serie D l’attaccante lucchese Matteo Tersigni classe 2002, dal Pontedera oltre all’operazione di rinnovo prestito del difensore Andrea De Angeli dal Seravezza.