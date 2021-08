Carrarese, ecco le tue avversarie. Stasera il calendario

Anche se con notevole ritardo rispetto all’ora annunciata è nata ufficialmente oggi la nuova Serie C 2021/22.

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha definito, verso le 13.30 , la composizione dei tre gironi del Campionato di terza serie nazionale. Appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi di Serie C che questa sera, alle 19, saranno svelati anche i calendari del prossimo campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta RaiSport.

Come previsto, gli azzurri di mister Toto’ Di Natale sono stati inseriti nel raggruppamento B.

Questo il girone 2021/22 della Carrarese. La squadra X tra Fano e Pistoiese verrà resa nota martedi prossimo.

GIRONE B

Ancona-Matelica

Carrarese

Cesena

Fermana

Grosseto

Gubbio

Imolese

Lucchese

Modena

Montevarchi

Olbia

Pescara

Pontedera

Reggiana

Siena

Teramo

Virtus Entella

Vis Pesaro

Viterbese

X (Fano o Pistoiese)