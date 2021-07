Tokyo 2020, niente doppio misto per Lorenzo Musetti. Finisce la sua avventura a 5 cerchi

TOKYO – Sono state rese note le coppie italiane che prenderanno parte al torneo del doppio misto di tennis alle Olimpiadi di Tokyo, le trentaduesime dell’era moderna. A rappresentare i colori azzurri nel tabellone saranno Fabio Fognini-Sara Errani, la coppia più esperta e vincente che potessimo formare, entrambi vincitori di slam in doppio, e Lorenzo Sonego-Camila Giorgi, con la tennista marchigiana ancora impegnata nel singolare dopo aver eliminato, a sorpresa, la Pliskova.

Niente Lorenzo Musetti che quindi termina qui la sua avventura olimpica. Una sconfitta arrivata al primo turno di singolare, seguita dalla vittoria in doppio con Lorenzo Sonego, prima di arrendersi ai croati Mektic e Pavic, coppia numero uno del mondo, dopo una lotta estenuante ed entusiasmante.

Non è sicuramente andata come avrebbe voluto il gioiello carrarese, ma come ci ha raccontato il suo allenatore Simone Tartarini (leggi qui), questa Olimpiade è arrivata quasi per caso, all’ultimo secondo, e di certo non c’era il tempo di crearsi aspettative. Di sicuro quello che Lorenzo rimetterà nel bagaglio che lo accompagnerà a casa sarà l’esperienza fantastica vissuta in questi giorni giapponesi. In fondo, gli anni sulla carta di identità sono solo 19 e il ragazzo continua a bruciare le tappe. Basta ritrovare un po’ di tranquillità e mettersi alle spalle questo periodo complicato per continuare questa bellissima scalata ai vertici del tennis mondiale.