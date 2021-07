Tanti gol e successo di pubblico alla “Summer Premier League”

Se la “Summer Champions League” sta facendo registrare il tutto esaurito presso il centro sportivo della Covetta di Aveza, non da meno in queste settimane è l’afflusso di spettatori e baby calciatori presso il Meeting Place di via Pradaccio a Massa dove sta svolgendosi la manifestazione gemella ovvero la “Summer Premier League” questa riservata alle tre categorie piu’ grandi ovvero le annate 2008, 2007 e 2006. Non solo calcio ma anche musica e cene all’aperto. Il centro sportivo Meeting Place infatti si avvale di un pumnto ristoro riservato al pubblico presente. Per prenotazioni contattare i seguenti numeri 𝟑𝟑𝟗.𝟖𝟒𝟒𝟔𝟐𝟏𝟐 (𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨) 𝟑𝟑𝟗.𝟑𝟒𝟏𝟓𝟕𝟔𝟖 (𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨).

I risultati degli ultimi turni.

Venerdi 23 luglio. Norwich -Southampton 3-9 (reti: Ottaviano, Tonelli, Nardini, Cacciaguerra 5, Guidi 3, Matrizi). Leyton Orient -Sheffield 4-2 (reti: Parentini, Ismati, Chiappini, Giglioli, Bedini, Putignano). Liverpool -Nottingham 0-3 (reti: Bartelloni, Lari, Pighini). Wolvheramphton -Leicester 4-2 (reti: Lagomarsini 3, Bertolini, Guerrieri, Contese). Chelsea -Manchester 2-2 (reti: Rosario, Brio, Chiappini, Agolli). Middlesbrough – Aston Villa 4-2 (reti: Scieuzo, Cervia, Benetti 2, Bertolini, Pellegrini)

Sabato 24 luglio. Barnemouth-Arsenal 1-3 (reti:Menini, Climi 2, Buscaino). Chelsea -Swansea 10-1 (reti: Brio 4, Amato 2, Rosario, Toracca, Conti, Fiore, Castaldo. Burnley -Stoke City 0-7 (reti: Farina 3, Vernazzani 2, Mansili, Di Sacco). Manchester City -Derby County 3-2 (reti: Simonellil, Marchi, Marchini, Malasoma, Tognoni). Tottenham -Charlton 3-3 (reti: Salvetti, Bergitto, Pantini, Spella, Tognoni).

Domenica 25 luglio. Brentford-Cristal Palace 0-5 (reti: Dell’Amico , Rolla ,Sturli , Casti Roberto 2). Coventry – West Bromwich 0-3 (reti: Sartori , Fiore , Bernardo). Bolton -Leeds 1-2 (reti: Di Martino, Luciani 2). Millwall-Sunderland 2-1 (reti: Venturini , Fanti , Marcesini).

Lunedi 26 luglio. Stoke City Middlesbrough 1-3 (reti: Neri, Luciani 2, Castropignano). Aston Villa -Sheffield 5-0 (reti: Bonci 2, Pellegrini 2, Bertoneri). Wolwheramphton -Liverpool 3-3 (reti: Bertolini, Fuorini, Lagomarsini, Frandi, Di Pace, Cecchinelli). Burnley-Oxford 0-4 (reti: Bastogi 2, Insignito, Xeka).

Le gare di stasera. Ore 20.00 Southampton – Manchester CityCat 2007. Ore 20.00 Everton – Norwich Cat 2007.Ore 21.00 Hull City – Man Utd Cat 2007. Ore 21.00 Cardiff – Swansea Cat 2007.

(Nella foto l’Arsenal 2008)