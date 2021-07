Per il Romagnano un “Open Day” in tinta amaranto

Un Open Day in tinta amaranto. L’Asd Romagnano ha infatti organizzato per mercoledi 28 luglio a partire dalle ore 18.30 presso il centro sportivo del Raffi una giornata a “porte aperte” per tutti i baby calciatori delle annate 2014, 2015 e 2016. Evento organizzato sotto al supervisione e la collaborazione dell’Accademia Individuale della Tecnica.

Per info e prenotazioni: Gabriele 348 8301794. L’Asd Romagnano dal 1 Luglio ha aperto le iscrizioni alla scuola calcio e al settore giovanile. Le iscrizioni riguardano dai più piccoli del 2016 fino alla Juniores.

Lo staff tecnico è in fase di ultimazione e sarà di prim’ordine per garantire un settore giovanile di qualità con l’inserimento di tecnici giovani e preparati e per garantire ai giovani massesi un settore giovanile importante senza costringerli a migrare altrove dato che la società ha intenzione di riunire d’ora in avanti tutti i migliori talenti della provincia e non solo.

Previste inoltre collaborazioni importanti con società professionistiche che si sono fatte sentire per portare ancora di più importanza e prestigio al progetto.

Il Romagnano vanta già una Prima Squadra che milita nel campionato di Prima Categoria e che punta sicuramente a raggiungere campionati più importanti d’ora in avanti.