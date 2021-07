Asd Carrarese Giovani organizza un Open Day

Dopo l’entrata a far parte del suo staff tecnico dell’ex San Marco Avenza Roberto Nicelli come responsabile della Scuola Calcio, l’Asd Carrarese Giovani si appresta a ripartire con grande sprint in vista della nuova stagione 2021/22. Il club gialloazzurro ha indetto per venerdi prossimo 30 luglio alle ore 18 presso il centro sportivo di Fossone un “Open Day” riservato a bambine e bambini delle annate comprese dal 2011 al 2016.

Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici. Roberto Nicelli 331.6327982, Stefania Musetti 320.0205075, Davide Vannucci 333.6704644. L’Open Day si terrà a Fossone presso la struttura della società in via Fosdinovo 13, lato mare.