Al via questa notte il torneo olimpico di Lorenzo Musetti

TOKYO – Ci siamo, è tutto pronto. La trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici estivi dell’era moderna sta per partire. Emozioni forti, miste a paura per una situazione traballante, quella legata al Covid-19. Ma a giudicare dall’occhio indiscreto delle storie instagram di Fabio Fognini, la delegazione a 5 cerchi del tennis italiano si sta divertendo. Si sta godendo questa fantastica esperienza. Capitata quasi per caso per il nostro Lorenzo Musetti.

Si, proprio il gioiellino carrarese sarà una delle grandi speranze azzurre a questi Giochi. Una possibile sorpresa. Lui che non doveva neanche esserci, arrivato di fretta e furia dopo il forfait dell’altro enfant prodige Jannik Sinner.

Inizierà alle 4.00 di mattina del 24 luglio, ora italiana, la sua avventura giapponese. Musetti, infatti, aprirà il programma del campo 9 con la sfida del primo turno contro l’australiano John Millman, numero 44 del mondo. Una rincorsa alle medaglie che parte subito forte, con un avversario ostico.

La sfida sarà seguibile sulla piattaforma online Discovery Plus che trasmetterà tutte le gare di questa Olimpiade. Mentre sui canali pubblici, più precisamente su RAI 2, verranno trasmesse circa 4 ore al giorno riguardante le migliori gare della giornata.