Beach Volley, secondo posto nazionale per Agata Zuccarelli

Si è conclusa quest’oggi a Bellaria Igea Marina (Rimini), la prima Tappa del Campionato Italiano Assoluto 2021 di beach volley. È stato Il Polo Est Village del comune romagnolo a fare da cornice a questo importante evento che ha visto battagliare i migliori beachers italiani. Una tre giorni di grande spettacolo, che ha preso il via venerdì con le qualifiche, mentre nella giornata di sabato si sono disputate le gare del main draw che sono servite a delineare il tabellone delle finali giocate quest’oggi.

Come noto, questo primo appuntamento, oltre a mettere in palio punti importanti per la classifica nazionale in vista delle Finali Scudetto di Caorle (VE, 3-5 settembre), ha decretato i vincitori della Coppa Italia 2021.

Nel tabellone femminile ad aggiudicarsi il primo grande trofeo di questa stagione di beach volley, sono state Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre hanno superato in finale 2-0 (21-9, 21-15) Agata Zuccarelli e Sara Franzoni.

La finale per il terzo e quarto posto invece se la sono aggiudicata Valentina Cali ed Eleonora Annibalini, uscite vincitrici 2-0 (21-17, 22-20) dal match contro Eleonora Gili e Silvia Costantini.

Margherita Bianchin è stata premiata come migliore giocatrice del torneo femminile.