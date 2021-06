Carrarese iscritta al prossimo campionato 2021/22

Iscriozione effettuata ed anche in anticipo sui termini fissati dalla Lega Pro.

Notizia ufficializzata questo pomeriggio tramite un comunicato sul sito ufficiale la società di Piazza Vittorio Veneto.

“Carrarese Calcio 1908 S.r.l. rende noto di aver perfezionato ed ultimato, in anticipo rispetto alla regolari scadenze concesse per gli adempimenti del caso, la totalita’ delle formalità di ordine infrastrutturale- organizzative-sportive e quelle di natura economico-finanziaria e patrimoniale richieste per la valida presentazione della richiesta di iscrizione al prossimo campionato, stagione sportiva 2021/2022, di Lega Pro.”