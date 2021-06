Settimana decisiva in casa San Marco

Tanto lavoro sulla scrivania della dirigenza della San Marco Avenza che sta vagliando in questi giorni le possibili ipotesi per il rimpiazzo in panchina di mister Stefano Turi che dopo quattro anni ha deciso di dire stop alla guida dei rossoblu nel campionato di Eccellenza. Da via Covetta giungono rumors che i giochi sembrano esser già fatti al riguardo della scelta del nuovo nome del trainer del Leone anche se il tutto verrà reso noto tra qualche giorno in quanto i dirigenti avenzini stanno attualmente limando alcuni dettagli. Oltre al nome del nuovo allenatore della prima squadra per la stagione agonistica 2021/22 saranno molte e di vario genere le novità che verranno ufficializzate a breve anche per quanto riguarda le altre categorie ed in particolare il settore giovanile. La nuova stagione partirà ufficialmente giovedi 1 di luglio e quindi molto di quanto già stabilito e programmato non puo’ essere ancora reso pubblico.

Intanto al Paolo Deste si sta lavorando sodo per arrivare pronti al taglio del nastro della grande manifestazione sportiva giovanile della “Summer Champions League” giunta alla settima edizione , la prima ad Avenza dopo le sei svolte a Castelnuovo Magra e che vedrà in campo ogni sera a partire dal 1 luglio una settantina di squadre per le annate dal 2009 al 2012. Curiosità dell’evento in competizione le formazioni della Champions League con tanto di completini .