L’Italia vince ancora e vola agli ottavi

Con uan rete di Matteo Pessina nel primo tempo l’Italia supera il Galles per 1-0 e vola come prima agli ottavi di finale davanti proprio ai gallesi che beffano la Svizzera, vittoriosa 3-1 sulla Turchia, per la differenza reti. Partita molto ben giocata nonostante gli azzurri proponessero numerose novità. Positivo anche il match di Bernardeschi che prima ha colpito un palo su punizione e successivamente ha fatto espellere il gallese Ampdu per un fallo ai suoi danni.

Il tabellino del match dell’Olimpico.

ITALIA 1-0 GALLES

RETE: 39′ Pessina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma (89’ Sirigu); Toloi, Bastoni, Bonucci (46’ Acerbi), Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Pessina (87’ Castrovilli); Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Allenatore: Mancini.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams (86’ Davies); Morrell (60’ Moore), Allen (86’ Levitt); Bale (86’ Brooks), Ramsey, James (75’ Wilson); Ampadu. Allenatore: Page.

ARBITRO: Ovidiu Haţegan (ROU)