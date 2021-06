Alla Covetta tutto pronto per la “Summer Champions League”

Tutto pronto al Paolo Deste della Covetta, casa della San Marco Avenza per un interessantissimo e singolare torneo estivo di calcio giovanile. Una manifestazione unica nel suo genere, almeno ai tempi della prima edizione in quanto tutti i ragazzi e bambini che vi parteciperanno giocheranno in una delle tante squadre con nomi e maglie della Champions League. Giovedì 1 luglio il taglio del nastro della “Summer Champions League” che da quest’estate si sposterà, dopo sei edizioni, da Castelnuovo Magra proprio al centro sportivo avenzino Paolo Deste della Covetta.

Il Comitato Organizzativo della Summer Champions League ha reso noti, attraverso i suoi canali social, con una diretta YouTube, i gironi del torneo riservato alle annate 2009, 2010, 2011 e 2012 per un totale di ottanta squadre.

Ecco nel dettaglio i raggruppamenti.

Annata 2012 . Girone A: Schalke 04, Ajax, Besiktas, Dinamo Kiev. Girone B:Amburgo, Leeds, Malmoe, Dukla Praga. Girone C: Dinamo Dresda, Atalanta, Zenit, Athletic Bilbao. Girone D: Steaua Bucarest, Norkopping, Borussia Moenchengladbach, Fenerbahce.

Annata 2011. Girone A: AEK Atene, Nizza, Anderlecht, Glasgow Rangers. Girone B: Chelsea, Monaco, Rijeka, Partizan Belgrado. Girone C:Tottenham, Bologna, Barcellona, Borussia Dortmund. Girone D:Cska Mosca, Monaco 1860, Liverpool, Olympique Marsiglia.

Annata 2010. Girone A:Sampdoria, Shakhtar D., Siviglia, Valencia, Fc Porto. Girone B:Sporting Lisbona, Goteborg, Psv, Lione, Psg. Girone C: Aston Villa, Inter, Club Brugge, Werder Brema, Benfica. Girone D:Nottingham F., Feyenoord, Napoli, Atl. Madrid, Parma.

Annata 2009. Girone A: Real Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Stella Rossa, Torino. Girone B:Manchester Utd, Arsenal, Olympiakos, Fiorentina, Wolverhampton. Girone C: Everton, Bayern Monaco, Saint Etienne, Eintracht Francoforte, Manchester City. Girone D: Milan, Lazio, Juventus, Roma, West Ham. A breve verranno resi noti anche i calendari dei match.