L’Alessandria è in serie B. Altra delusione per Biasci

Ancora una delusione per l’ex Carrarese Tommaso Biasci che con la maglia del Padova ha solo sfiorato la promozione in serie B conquistata invece dall’Alessandria. Clamorosa l’occasione capitatagli sui piedi nella ripresa ma vanificata da un miracolo del portiere di casa. Il match finale di ritorno del Moccagatta si è concluso infatti a reti inviolate come all’andata . Dopo i supplementari i calci di rigore che hanno visto i grigi imporsi sui biancoscudati per 5-4. Dopo il Como quindi sale in serie cadetta un’altra formazione del girone degli azzurri.

Il tabellino della finale playoff.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi (121′ Rubin), Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini (70′ Giorno), Bruccini, Celia; Chiarello (70′ Di Quinzio); Corazza (115′ Stanco), Arrighini (81′ Eusepi). A disposizione: Crisanto, Cosenza, Frediani, Gazzi, Crosta, Macchioni, Mora. All. Longo

PADOVA (4-3-2-1): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Hraiech (93′ Mandorlini), Hallfredsson (110′ Vasic), Ronaldo; Jelenic (70′ Bifulco), Chiricò (93′ Gasbarro); Biasci (88′ Paponi). A disposizione: Vannucchi, Merelli, Pelagatti, Biancon, Andelkovic, Firenze, Nicastro, Cissé. All. Mandorlini