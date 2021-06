Buffon, niente Carrarese. Superman fa la Cisa e torna al Parma

Quello che si vociferava qualche settimana fa restano solo chiacchiere da bar. Niente Carrarese per Gigi Buffon che oggi ha ufficializzato il suo ritorno al Parma e dalla prossima stagione difenderà la porta dei crociati in serie B. Per lui un biennale. La società gialloblu l’ha annunciato sui propri profili social con un video che fa il verso al trailer di un film di fantascienza, intitolato ‘Superman returns’ ambientato allo stadio Tardini. Al termine si vede un misterioso personaggio togliere il cappuccio e svelare la propria identità: è Buffon che al telefono con il proprietario del Parma dice “Ok Kyle, i’m here” e Krause risponde “Bentornato a casa”. Il numero Uno di Carrara, dopo 20 anni, tornerà a vestire la maglia crociata e sui social ha festeggiato questa firma con un video speciale: “Ed ora continuiamo a divertirci…”