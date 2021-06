La My Rhythm brilla online alla “Kyolis Cup”

Grande successo per le ginnaste della My Rhythm ASD, associazione sportiva di ginnastica ritmica di Marina di Carrara, in occasione del Torneo Internazionale on line “Kyolis Cup”, organizzato dall’AEB Gym di Chambery (Francia), a cui hanno aderito società sportive provenienti da tutto il mondo. Medaglia d’oro nella classifica di categoria (D) per la giovane Francesca Bertoneri (classe 2010), che dopo un mese di ripresa delle attività in palestra ha presentato un esercizio alla palla vivace e ricco di difficoltà d’attrezzo, staccando di oltre un punto la seconda classificata e lasciandosi alle spalle altre quindici concorrenti coetanee. Chiude invece ad un decimo e mezzo dal podio la piccola Margherita Menconi al corpo libero, anche lei presentando nuove difficoltà corporee su cui ha ancora un ampio margine di miglioramento. Bronzo tra le pre-junior per Nina Zoe Ganapini, in grande ripresa dopo un lungo periodo di inattività. Ottima prova anche per Anna Polini tra le Junior 2006, che con un’esecuzione priva di gravi falli e con un binomio musica-movimento molto interessante stacca di oltre quattro punti le rivali aggiudicandosi la medaglia d’oro di Categoria. Nel contest riservato alle ginnaste senior più esperte, doppio bronzo di specialità per la veterana del club giallo-nero Beatrice Burchielli, impegnata in questi giorni nella preparazione per l’esame di maturità, cosi come le colleghe classe 2007 Sara Maffioli e Martina Contardi. Portati a termine gli impegni scolastici, le ginnaste allenate da Martina Opuratori ed Elena Quadrelli, riprenderanno le sedute di allenamento presso il Parco Falcone e Borsellino assieme alle allieve del settore amatoriale, per l’ormai consueto “RitmicaMente nel Verde”, proposto per la seconda stagione dal presidente Bonuccelli con il patrocinio del comune di Carrara, che ha concesso l’intera area verde ad uso esclusivo per l’intera stagione.