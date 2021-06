Grandi progetti al Luni Calcio

Intenso lavoro sulla scrivania del Gaggio per il Luni Calcio che sta cambiando pelle e programmando con grande cura la nuova imminente stagione sportiva 2021/22. Il direttore generale Marco Brugiotti assieme alla presidentessa Simona Dell’Amico stanno definendo gli ultimi dettagli per poi partire con grande voglia di far bene. Completo il restyling dell’impianto sportivo del “Lino Parodi” con il rinnovato punto ristoro ed altre novità che saranno svelate a breve.

Organigramma-La società rossazzurra ha completato l’organigramma tecnico di tutte le categorie. Ecco il quadro completo.

Presidente : Simona Dell’Amico. Direttore Generale : Marco Brugiotti. Segreteria. Paola Capitani. Diesse Settore Giovanile: Massimiliano Laghi. Responsabile Scuola Calcio: Michele Bogazzi. Di seguito il parco allenatori con otgni categoria che avrà due guide tecniche. Prima squadra: Massimiliano Lucchesini con collaborazione di Fausto Bianchi. Juniores: Massimiliano Laghi. Allievi: Marco Federici. Giovanissimi: Michele Bogazzi. Giovanissimi B:Giacomo Danuvola. Esordienti: Massimo Masini e Simone Palagi. Pulcini 2011: Ilaria Stelli e Angelo Rossi. Pulcini 2012 Nicholas Brugiotti e Gabriele Tosku. Scuola Calcio 2013-14 e 15 :Manuele Del Nero. Preparatore atletico: Claudio Lecca. Preparatore portieri: Francesco Ratti e Diego Grassi. Istruttrice scienze motorie :Alessandra Bardi.

Torneo Fonteviva- A suggello della collaborazione tra la società e l’acqua Fonteviva al via un torneo che prende il nome dell’azienda massese di acqua minerale. Venerdi prossimo 18 giugno al centro sportivo “Lino Parodi-Gaggio” un intenso pomeriggio di calcio baby con due categorie in campo ovvero il 2012 ed il 2013 a contendersi , sui due campi della struttura, i due trofei. Questo il programma.

Cat. 2012. Girone A. Ore 17.30 Luni Calcio-Colli Ortonovo. Ore 17.50 Vincente-Perticata. Ore 18.10 Perdente-Perticata.

Girone B. Ore 17.30 Don Bosco Spezia-Poggioletto. Ore 17.50 Vincente-Tarros. Ore 18.10 Perdente-Tarros. Fase finale e premiazioni venerdi 25.

Cat. 2013. Girone A. Ore 18.45 Luni Calcio-Poggioletto e Don Bosco Spezia-Perticata. Ore 19 Luni Calcio-Perticata e Don Bosco Spezia-Poggioletto. Ore 19.15 Luni Calcio-Don Bosco Spezia e Poggioletto-Perticata.

Girone B. Fortitudo-Tarros e Ricortola-San Marco Avenza. Ore 19.45 Fortitudo-Ricortola e Tarros-Ricortola. Ore 20 Fortitudo-San Marco Avenza e Tarros-San Marco Avenza. Fase finale e premiazioni sabato 26.

Camp estivo- La società del Luni Calcio in collaborazione con Uisp Nuoto Valdimagra ha organizzato per il periodo dal 21 giugno al 3 settembre un interessante Camp estivo ricco di iniziative e dedicato ai bambini con età compresa dai 5 ai 14 anni. Per i partecipanti è possibile scegliere tra la formula mezza giornata e quella All inclusive. Durante la giornata sport ma anche giochi didattici e di squadra oltre a svolgimento compiti. Per info: Armando 346.2369668 o Paola 392.4048039. Su pagina Facebook : CampusEstivoAlGaggio.