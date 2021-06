Superdebutto Italia, tre gol alla Turchia

Ottimo esordio per gli azzurri ad Euro 2020. All’Olimpico di Roma gli azzurri in maglia bianca giocano bene e sfiorano piu’ volte il gol che arriva nella ripresa con un autogol di Demiral. Strada in discesa ed a segno successivamente Immobile ed Insigne. Cinque minuti di gloria nel finale anche per Federico Bernardeschi.

Italia-Turchia 3-0

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. A disposizione: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni. Allenatore: Mancini

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

A disposizione: Gunok, Bayindir, Under, Tokoz, Antalyali, Kabak, Unal, Kokcu, Can Kahveci, Ayhan, Muldur, Dervisoglu. Allenatore: Gunes.

Arbitro: Makkelie D. (Ned)

Reti: 53′ Demiral (aut), 66′ Immobile, 78′ Insigne