Euro 2020, tutte le gare, date ed orari

Al via domani con Italia-Turchia il campionato Europeo di calcio 2020. Per la prima volta si gioca in piu’ nazioni per un evento “itinerante”. Ecco tutti i match con date ed orari.

Il calendario di Euro 2021 per la fase a gironi prevede 36 partite dall’11 al 23 giugno 2021 in 11 stadi. Passano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze.

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A)

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D)

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D)

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Tabellone fase a eliminazione diretta

Le squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta saranno abbinate nel tabellone di ottavi, quarti e semifinali a seconda del piazzamento nella classifica finale del proprio girone. La finale è in programma a Wembley l’11 luglio.

Sabato 26 giugno – Ottavi

OF1 | 18:00 – 2A – 2B (Amsterdam)

OF2 | 21:00 – 1A – 2C (Londra)

Domenica 27 giugno

OF3 | 18:00 – 1C – 3D/E/F (Budapest)

OF4 | 21:00 – 1B – 3A/D/E/F (Siviglia)

Lunedì 28 giugno

OF5 | 18:00 – 2D – 2E (Copenaghen)

OF6 | 21:00 – 1F – 3A/B/C (Bucarest)

Martedì 29 giugno

OF7 | 18:00 – 1D – 2F (Londra)

OF8 | 21:00 – 1E – 3A/B/C/D (Glasgow)

Quarti – Venerdì 2 luglio

QF1 | 18:00 – Vincente OF6 – Vincente OF5 (San Pietroburgo)

QF2 | 21:00 – Vincente OF4 – Vincente OF2 (Monaco di Baviera)

Quarti – Sabato 3 luglio

QF3 | 18:00 – Vincente OF3 – Vincente OF1 (Baku)

QF4 | 21:00 – Vincente OF8 – Vincente OF7 (Roma)

Semifinali – Martedì 6 luglio

21:00 – Vincente QF2-Vincente QF1 (Londra)

Semifinali – Mercoledì 7 luglio

21:00 – Vincente QF4 – Vincente QF3 (Londra)

Finale – Domenica 11 luglio

21:00 – (Londra)