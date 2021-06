Virtus Marina di Massa, Gianluca Matelli allenerà la Juniores

MARINA DI MASSA – L’allenatore della Juniores Provinciale della Virtus Marina di Massa, neo nata società la cui prima squadra parteciperà al campionato di Promozione Toscana, per la stagione 2021/2020 sarà Gianluca Matelli, ex calciatore dilettante che ha giocato in svariate squadre toscane e liguri e in possesso del diploma di allenatore Uefa b.

La società marinella inoltre conferma con il seguente comunicato lo staff del settore femminile, prima squadra e giovanile: “Con un comunicato ufficiale a mano della Direzione Sportiva, la Virtus Marina di Massa comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2021/2022 per la compagine Under 19 con il Signor Gianluca Matelli, a breve saranno comunicati anche i nomi dello staff.

Conferme invece per quando concerne il settore femminile dove la Prima squadra sarà per il secondo anno affidata al tecnico UEFA C Lanciano Eugenio con assistente per la parte atletica da Torta Tiziana.

Conferma con maggior Operatività in sede organizzativa della parte ”Rosa” del settore della Virtus al Signor Venezia Antonio che ricoprirà anche il ruolo di tecnico in una compagine giovanile del reparto femminile.

La Direzione sportiva augura al nuovo arrivato e ai confermati una proficua crescita lavorativa e ricca di successi”.