Lo sport come risposta ai problemi post-covid: il Comune di Carrara investe un milione di euro

CARRARA – Un milione di euro di investimenti per quattro progetti sportivi. Un’opportunità per i giovani per avvicinarsi all’attività motoria e per alleggerire al contempo i costi a carico di famiglie e società sportive duramente colpite dall’emergenza economica legata alla pandemia. Questi gli obiettivi del Comune di Carrara, che lo scorso venerdì, 5 maggio, ha approvato una delibera di indirizzo nell’ambito del bando relativo a progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’assessore allo sport Andrea Raggi insieme al delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia.

«Abbiamo ricalibrato e rivisto un progetto vecchio di 5 anni e lo abbiamo tarato sulle esigenze dell’ oggi, anche alla luce delle difficoltà poste dalla pandemia – ha spiegato l’assessore allo Sport Andrea Raggi -. Possiamo incentivare i più giovani a fare sport, sgravando famiglie e società e garantendo un’offerta qualificata per l’attività motoria nelle primarie. E possiamo anche ampliare il numero di eventi, grandi e piccoli da organizzare nella nostra città che si candida a ospitare manifestazioni importanti nelle discipline più svariate, dall’atletica alla scherma, passando per la danza e il basket».

«Si tratta di una iniziativa importante che fa crescere Gioco Sport, un’invenzione lanciata 30 anni fa dal Coni di Carrara e poi ripresa a livello nazionale – ha aggiunto il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia -. Questo progetto, ribattezzato “Sport in classe”, grazie allo stanziamento di risorse ingenti garantirà a tutti i bambini delle primarie lezioni di ginnastica di qualità, a cura di insegnanti laurearti in scienze motorie. Con i progetti dedicati agli eventi gettiamo le basi per organizzare nella nostra città appuntamenti di alto livello dedicati agli sport indoor: avremo l’occasione quindi di sfruttare al meglio uno spazio unico in Toscana come quello di CarraraFiere».

Quasi mezzo milione, 450.550 euro, andrà al progetto “Voucher ragazzi”: attraverso un bando pubblico ai ragazzi dai 6 ai 16 anni che decideranno di svolgere attività sportiva con le associazioni presenti sul territorio, verranno assegnati dei contributi economici. Secondo una prima stima approssimativa, effettuata sulla base di una platea potenziale di 3057 destinatari, ciascun ragazzo potrebbe ricevere un contributo di 150 euro. 400mila euro serviranno a finanziare i “Grandi eventi sportivi per ragazzi”: sempre attraverso un bando pubblico verranno assegnati contributi economici alle associazioni/società/federazioni che organizzano campionati e/o eventi di livello almeno regionale, dedicati ai ragazzi della fascia di età 6-16 anni. Si tratta di un progetto volto ad incentivare eventi importanti sul territorio comunale, spesso marginalizzato rispetto alle realtà limitrofe: per questo, con l’obiettivo di garantire una capienza adeguata e non disperdere le risorse, sarà finanziato un numero limitato di eventi, comunque fino all’80% delle spese fino con un contributo massimo di 100.000 euro. Altri 50mila euro andranno a “Carrara sport ragazzi” per incentivare le associazioni locali a organizzare preferibilmente all’aperto eventi, attività, iniziative dedicate agli studenti. Le risorse saranno assegnate in modo proporzionale al tipo di proposta e anche in questo caso tramite bando, dove verranno indicati tutti i criteri di quantificazione del contributo. Infine, viene confermata con il progetto “Sport in classe”, a cui andranno 120mila euro, l’ormai tradizionale iniziativa che grazie alla collaborazione con CONI e Sport e Salute, garantisce ai bambini delle scuole primarie di avere insegnanti laureati in Scienze Motorie per lo svolgimento dell’attività dell’educazione fisica durante l’orario scolastico.

Nelle prossime settimane i bandi saranno pubblicati sul sito del Comune di Carrara. In particolare, usciranno a stretto giro “Grandi eventi sportivi per ragazzi” e “Carrara sport ragazzi”: per “Voucher ragazzi” si attenderà settembre, con l’avvio della stagione di allenamenti e le nuove iscrizioni.