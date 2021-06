Il Città di Massa C5: “Grazie di tutto mister”

Le strade del Città di Massa e di mister Felice Mastropierro si separano dopo una sola stagione. Il tecnico dei bianconeri Mastropierro torna infatti ad allenare in Francia dopo le esperienze col Tolone nella Prima Divisione e Furiani nella Seconda di qualche stagione fa. Da giocatore in Toscana, ha vestito le maglie di Prato in A e Poggibonsese in B. In carriera ha militato anche con Milano, Petrarca Padova, Luparense, Lecco e nella liga spagnola con il Caja Segovia. Proprio dallo stile di gioco spagnolo, di cui ha avuto maestri come Velasco e Rodrigo, parte la sua filosofia di futsal.

Il saluto da parte del club bianconero.

“La Società Città di Massa Calcio a 5 ringrazia l’allenatore Felice Mastropierro per la sua professionalità messa a disposizione della prima squadra del Città di Massa C5. Grazie a lui abbiamo raggiunto ottimi risultati come lo sfiorare la promozione in serie A a due giornate dalla fine del campionato e il raggiungimento dei playoff.A lui vanno i complimenti per la gestione di tutta la squadra e gli auguriamo il meglio per la nuova esperienza che andrà ad affrontare in Francia nella prossima stagione.Grazie di cuore Mastro per la meravigliosa stagione svolta a Massa. #grazieMastro #inboccaallupo Felice Mastropierro”